Російського опозиціонера Навального затримали в Москві
16:39, 25 серпня 2018Світ
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За інформацією прес-секретаря політика, причина затримання поки що невідома.
Олексій Навальний / REUTERS
У Москві співробітники поліції затримали російського опозиційного політика Олексія Навального.
Про це повідомила його прес-секретар Кіра Ярмиш у мікроблозі Twitter.
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Згідно з інформацією, це сталося близько першої години дня.
За її словами, Навального зупинили біля під'їзду, відібрали телефон. Причини затримання поліцейські не назвали.
Раніше сьогодні Навальний у своєму Twitter анонсував важливу пряму трансляцію, яка повинна була відбутися о 13:00, в якій ніби-то повинні були бути озвучені декілька "крутих оголошень".
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