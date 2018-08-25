Російського опозиціонера Навального затримали в Москві

За інформацією прес-секретаря політика, причина затримання поки що невідома.

У Москві співробітники поліції затримали російського опозиційного політика Олексія Навального.

Про це повідомила його прес-секретар Кіра Ярмиш у мікроблозі Twitter.

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Згідно з інформацією, це сталося близько першої години дня.

За її словами, Навального зупинили біля під'їзду, відібрали телефон. Причини затримання поліцейські не назвали.

Раніше сьогодні Навальний у своєму Twitter анонсував важливу пряму трансляцію, яка повинна була відбутися о 13:00, в якій ніби-то повинні були бути озвучені декілька "крутих оголошень".