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Російського опозиціонера Навального затримали в Москві

16:39, 25 серпня 2018
Світ
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Олексій Навальний / REUTERS

Про це повідомила його прес-секретар Кіра Ярмиш у мікроблозі Twitter.

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Згідно з інформацією, це сталося близько першої години дня.

За її словами, Навального зупинили біля під'їзду, відібрали телефон. Причини затримання поліцейські не назвали.

Раніше сьогодні Навальний у своєму Twitter анонсував важливу пряму трансляцію, яка повинна була відбутися о 13:00, в якій ніби-то повинні були бути озвучені декілька "крутих оголошень". 

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Теги: #Росія#затримання#Олексій Навальний