У Росії кількість затриманих на мітингах перевищила 800 осіб - правозахисники

Найбільша кількість затриманих в Пітері - 391, в Єкатеринбурзі затримали 129 осіб.

За уточненими даними правозахисної організації «ОВС-Інфо», по всій Росії через участь в мітингах проти підвищення пенсійного віку затримано 839 осіб.

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Про це повідомляється на сайті організації. Найбільша кількість затриманих в Пітері - 391. У Єкатеринбурзі затримали 129 осіб, у Краснодарі - 60, в Пермі - 48, в Москві -36.

Як повідомлялося, прихильники Олексія Навального 9 вересня в єдиний день голосування по всій Росії провели акції протесту проти підвищення пенсійного віку. Цей день був обраний для протестів, тому що 9 вересня у 80 суб'єктах РФ проходять вибори різного рівня. Зокрема, в Москві обирають мера, а в Підмосков'ї — губернатора. Перший (і наймолодший) губернатор вже обраний — Ямало-Ненецький АТ очолив 30-річний Дмитро Артюхов.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив про безальтернативність підвищення пенсійного віку в РФ, пов'язавши це з «безпекою країни». Відповідно до законопроекту, пенсійний вік в Росії підвищиться для чоловіків - до 65 років до 2028 року, для жінок - до 63 років до 2034 року.