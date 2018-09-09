Протести проти пенсійної реформи в РФ: у Петербурзі кидають димові шашки, сотні затриманих (фото, відео)
У неділю, 9 вересня, по всій Росії проходять акції проти пенсійної реформи - у Петербурзі невідомі кинули кілька димових шашок на площі Леніна.
Про це повідомляє телеканал "Дождь". Крім того, за даними "Фонтанки" в Пітері затримали вже близько 400-500 осіб. Співробітники поліції зупинили ходу супротивників пенсійної реформи на Пироговській набережній. Активістів відводять в автозаки.
#СанктПетербург— Нова Газета (@novaya_gazeta) September 9, 2018
А зараз цікаво! Люди беруться за руки, утворюють живий стіну і поки з побоюванням але йдуть вперед.
Всі кричать «Пробиватися і дави їх!»
ОМОН поки просто стоїтьhttps://t.co/12S4BBQ2n4pic.twitter.com/gwxv0ueu1Q
#Москваpic.twitter.com/eY3q0aZ69C— Нова Газета (@novaya_gazeta) September 9, 2018
На Пироговській набережній в Петербурзі прямо зараз. pic.twitter.com/bFDi0z6tDY— «Папір» (@paperpaper_ru) September 9, 2018
Влада підготувалася до заходу і підвезла до місця колючий дріт, підігнали поливальні машини. Також виявилося, що перекриті під'їзди до площі Леніна, обмежили рух по Ливарному мосту. При першому затриманні у хід пустили димову шашку.
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Поліція в Петербурзі взяла протестувальників в кільце. З кільця забирають деяких людей, повідомляє "Медуза".
Як відомо, прихильники Олексія Навального 9 вересня в єдиний день голосування по всій Росії проводять акції протесту проти підвищення пенсійного віку. Цей день був обраний для протестів, тому що 9 вересня у 80 суб'єктах РФ проходять вибори різного рівня. Зокрема, в Москві обирають мера, а в Підмосков'ї — губернатора. Перший (і наймолодший) губернатор вже обраний — Ямало-Ненецький АТ очолив 30-річний Дмитро Артюхов.
Раніше президент Росії Володимир Путін заявив про безальтернативність підвищення пенсійного віку в РФ, пов'язавши це з «безпекою країни». Відповідно до законопроекту, пенсійний вік в Росії підвищиться для чоловіків - до 65 років до 2028 року, для жінок - до 63 років до 2034 року.