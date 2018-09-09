Протести проти пенсійної реформи в РФ: у Петербурзі кидають димові шашки, сотні затриманих (фото, відео)

Поліція в Петербурзі взяла протестувальників в кільце. З кільця забирають деяких людей, співробітники поліції зупинили ходу супротивників пенсійної реформи на Пироговській набережній.

У неділю, 9 вересня, по всій Росії проходять акції проти пенсійної реформи - у Петербурзі невідомі кинули кілька димових шашок на площі Леніна.

Про це повідомляє телеканал "Дождь". Крім того, за даними "Фонтанки" в Пітері затримали вже близько 400-500 осіб. Співробітники поліції зупинили ходу супротивників пенсійної реформи на Пироговській набережній. Активістів відводять в автозаки.

#СанктПетербург

А зараз цікаво! Люди беруться за руки, утворюють живий стіну і поки з побоюванням але йдуть вперед.



Всі кричать «Пробиватися і дави їх!»

ОМОН поки просто стоїтьhttps://t.co/12S4BBQ2n4pic.twitter.com/gwxv0ueu1Q — Нова Газета (@novaya_gazeta) September 9, 2018

На Пироговській набережній в Петербурзі прямо зараз. pic.twitter.com/bFDi0z6tDY — «Папір» (@paperpaper_ru) September 9, 2018

Влада підготувалася до заходу і підвезла до місця колючий дріт, підігнали поливальні машини. Також виявилося, що перекриті під'їзди до площі Леніна, обмежили рух по Ливарному мосту. При першому затриманні у хід пустили димову шашку.

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Поліція в Петербурзі взяла протестувальників в кільце. З кільця забирають деяких людей, повідомляє "Медуза".

Як відомо, прихильники Олексія Навального 9 вересня в єдиний день голосування по всій Росії проводять акції протесту проти підвищення пенсійного віку. Цей день був обраний для протестів, тому що 9 вересня у 80 суб'єктах РФ проходять вибори різного рівня. Зокрема, в Москві обирають мера, а в Підмосков'ї — губернатора. Перший (і наймолодший) губернатор вже обраний — Ямало-Ненецький АТ очолив 30-річний Дмитро Артюхов.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив про безальтернативність підвищення пенсійного віку в РФ, пов'язавши це з «безпекою країни». Відповідно до законопроекту, пенсійний вік в Росії підвищиться для чоловіків - до 65 років до 2028 року, для жінок - до 63 років до 2034 року.