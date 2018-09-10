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Трамп похвалив КНДР за парад без ракет

10:08, 10 вересня 2018
Світ
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Кім Чен Ин і Дональд Трамп / REUTERS

Про це він написав у своєму твіттері.

Зокрема, американський президент подякував північнокорейському лідеру за те, що на параді не було представлено ядерну зброю.

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«Спасибі, голова Кім. Ми разом доведемо, що всі не праві! Немає нічого краще діалогу двох людей, які подобаються один одному! Набагато краще, ніж до того моменту, коли я вступив на посаду», — підкреслив Трамп.

Раніше повідомлялося, що в КНДР пройшов військовий парад, в ньому взяли участь 10 тис. військовослужбовців. Відзначається, що на параді не були показані міжконтинентальні балістичні ракети.

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Теги: #парад#КНДР#Дональд Трамп