Трамп похвалив КНДР за парад без ракет

Президент США Дональд Трамп зазначив, що парад з нагоди 70-річчя КНДР пройшов без звичної демонстрації ядерної зброї. Він зазначив, що сподівається на плідні зустрічі з Кім Чен Ином.

Президент США Дональд Трамп позитивно відреагував на військовий парад у Пхеньяні на честь 70-річчя КНДР.

Про це він написав у своєму твіттері.

Зокрема, американський президент подякував північнокорейському лідеру за те, що на параді не було представлено ядерну зброю.

Читайте такожКім Чен Ин написав особистого листа Трампу

«Спасибі, голова Кім. Ми разом доведемо, що всі не праві! Немає нічого краще діалогу двох людей, які подобаються один одному! Набагато краще, ніж до того моменту, коли я вступив на посаду», — підкреслив Трамп.

Раніше повідомлялося, що в КНДР пройшов військовий парад, в ньому взяли участь 10 тис. військовослужбовців. Відзначається, що на параді не були показані міжконтинентальні балістичні ракети.