У КНДР військовий парад відбувся без ядерних випробувань та ракет (фоторепортаж)

9 вересня КНДР святкує 70-річчя від дня заснування держави.

У Північній Кореї вперше за останні кілька років парад до дня заснування республіки відбувся без демонстрації міжконтинентальних балістичних ракет та ядерних випробувань.

Про це повідомляє Reuters.

9 вересня КНДР святкує 70-річчя від дня заснування держави. У столиці країни, Пхеньяні, відбувся військовий парад, «який був сфокусований на мирі».

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин приймав парад, однак уперше після святкувань у країні не провели показові ядерні випробування.

«Північна Корея завжди використовує великі свята, аби продемонструвати свої військові потужності та останні розробки в ракетних технологіях», — зазначило Reuters.

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12 червня Дональд Трамп уперше зустрівся з Кім Чен Ином на сінгапурському острові Сентоса.

Президент США та лідер Північної Кореї підписали «дуже важливий та всеосяжний документ», у якому йшлося про денуклеарізацію Корейського півострова, а також про передачу останків американських солдатів.

Трамп повідомив, що переговори з КНДР відбулися краще, ніж будь-хто міг очікувати.

Як повідомлялося, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час перемовин не відповів на запитання, чи відмовиться його країна від ядерної зброї.

Пізніше Міністерство закордонних справ КНДР назвало невдалими дводенні переговори з держсекретарем США Майком Помпео щодо ядерного роззброєння Корейського півострова.