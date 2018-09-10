Bloomberg: НАТО і Росія хочуть показати один одному готовність до війни

Екс-командувач військ альянсу запевняє, що масштабні військові навчання обох сторін насправді ніякі не навчання.

Впродовж найближчих тижнів НАТО і Росія будуть проводити цілу серію масштабних військових навчань. І ці маневри точно не для забави.

У них візьмуть участь сотні тисяч солдатів, тисячі зразків бронетехніки і навіть бойові кораблі. Хоча ніхто не загине (хіба що через нещасні випадки, які нерідко трапляються під час таких навчань), сигнал обох сторін кришталево чіткий і зрозумілий: «Ми готові до війни».

Про це на сторінках Bloomberg пише колишній командувач військ НАТО і відставний американський адмірал Джеймс Ставрідіс.

Він нагадує, що російські навчання мають назву «Схід» і пройдуть на території, східніше від Уральських гір. Це найбільші військові маневри у Росії з часів розпаду СРСР. Востаннє щось подібне відбувалося аж в 1981 році. В їхніх рамках буде розгорнуто 300-тисячну армію і більш ніж тисяча зразків військової авіації. Варто підмітити, що в маневрах візьмуть також тисячі солдатів Китаю, які будуть брати участь у операціях поруч з російськими військовими. Також буде невеликий контингент Монголії, яка виступає в ролі партнера як Росії, так і НАТО.

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«Сигнал Заходу очевидний: Росія і Китай можуть співпрацювати у військовій сфері проти НАТО на Сході чи проти США і їхніх союзників у Тихому океані», - пише Ставрідіс, нагадуючи про футуристичну новелу Пітера Сінгера «Примарний флот», за сюжетом якої Росія і Китай уклали союз проти США. Навчання «Схід-2018» вперше демонструють вірогідність втілення цього сюжету в реальному житті. Тож США варто переживати.

В цей час, НАТО проведе свої великі військові маневри під назвою Trident Junction-2018. Вони пройдуть біля північних кордонів альянсу і залучать 40 тисяч солдатів з усіх 29 країн-учасниць. Крім того, буде задіяно кілька сотень бойових літаків і десятки кораблів. Західні навчання не такі масштабні і видовищні, як російські. Але вони будуть «випускними» для нових високомобільних сил НАТО, які в разі потреби за лічені дні зможуть відбити вторгнення Росії в країни Балтії. В маневрах також візьмуть участь дві країни, які виступають партнерами альянсу: Швеція і Фінляндія.

Автор нагадує, що у Москві серйозно нервують через можливість того, що Стокгольм і Гельсінкі можуть отримати членство в НАТО. А їхня поява на полях Trident Junction-2018 лише посилить російські страхи. Все це може призвести до зростання напруги і появи прорахунків. Тому варто дуже пильно стежити за ключовими елементами навчань як НАТО, так і Росії.

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По-перше, потрібно визнати, що маневри обох сторін містять також внутрішні сигнали. З точки зору Володимира Путіна, його масштабні навчання – це демонстрація професіоналізму національних військ. Це гра на «патріотичній гордості», яка була створена після вторгнення в Україну і анексії Криму. Тож маневри повинні показати росіянам, що армія їхньої країни здатна утримати захоплені чужі території.

У випадку НАТО повідомлення схоже і воно адресоване прифронтовим країнам, які межують з Росією: Естонії, Литві, Латвії, Польщі і Норвегії, - а також партнерам у Швеції і Фінляндії. Західні навчання повинні переконати мешканців цих країн у боєздатності і надійності, а також готовності альянсу воювати, якщо буде треба.

По-друге, роль Китаю – це нюанс. Від початку навчання «Схід» були розроблені для стримування не армії НАТО, а саме КНР. Все очевидно: Пекін з його величезним населенням і жагою до економічного зростання дивиться на багатий на природні ресурси Сибір, мов пес на соковитий шматок м’яса. Однак, через націоналізм лідера КНР Си Цзіньпіна і жорстку торговельну політику Дональда Трампа Пекін намагається посилити відносини з Москвою. А Росія на тлі конфлікту зі США (власне, з американським Конгресом) бажає триматися поближче до Китаю. Хоча в довгостроковій перспективі ці відносини будуть шкідливими, партнерство і військові навчання зараз здаються зручними.

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По-третє, варто зауважити реальні військові покращення, які несуть такі навчання. Розгортання військ європейських країн і Канади дозволяє покращити військову інтеграцію на багатьох фронтах: в технічній синхронізації радіокомунікацій, групуванні систем прицілювання за допомогою літаків різних країн (це було серйозною проблемою під час операції НАТО в Лівії), в надзвичайно складних операціях проти субмарин, а також у взаємодії піхотинців і наземної бойової техніки. Все це дуже не просто. І практика дозволяє довести всі ці нюанси до ідеалу.

І, нарешті, варто звернути увагу на морський вимір як російських навчань, так і тих, які проводить НАТО. Не випадково, що у західних маневрах операціями буде командувати не генерал альянсу, а чотиризірковий адмірал США Джемі Фогго. Він неодноразово висловлювався про проблеми військово-морських операцій за нинішньої атмосфери у відносинах між альянсом і Кремлем. Будуть значні військово-морські групи, як з боку НАТО, так і з боку Росії, які будуть діяти в Балтійському, Чорному, Середземному і навіть Арктичному морях.