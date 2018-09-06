У маневрах візьмуть участь 297 тисяч військовослужбовців.

У Росії проведено мобілізацію для найбільших з 1981 року навчань «Схід-2018», в тому числі у прикордонних з Україною регіонах.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві для військових аташе повідомив начальник Генштабу ВС Росії Валерій Герасимов.

«У рамках підготовки до маневрів «Схід-2018» проведено заходи з практичного постачання мобілізаційних ресурсів. Відмобілізоване 21 формування у 10 суб'єктах Російської Федерації, кілька тисяч громадян було призвано із запасу. У Південному і Центральному військових округах сформовані підрозділи територіальних військ, які були перекинуті військово-транспортною авіацією в Східний військовий округ для виконання навчально-бойових завдань», - сказав Герасимов.

За його словами, «головна мета маневрів «Схід-2018» - перевірити реальний рівень підготовки об'єднань, який можна оцінити лише на навчаннях відповідного масштабу».

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«Дані маневри, що проводяться на двосторонній основі, є вищою формою перевірки бойової майстерності, польової, повітряної і морської виучки військ військових округів. Маневри «Схід-2018» проводяться в межах бюджетних коштів, виділених Міністерству оборони на бойові навчання на рік», - наголосив Герасимов.

«Основними особливостями маневрів є двосторонній формат їх проведення не лише в стратегічному масштабі, а й на всіх рівнях управління. Діям з'єднань і військових частин на незнайомих полігонах передувало їх перекидання комбінованим способом на великі відстані до 7 тис. км і здійснення міжфлотового переходу на дальність до 4 тис. миль», - додав він.

Як сказав Герасимов, за задумом маневрів «у результаті перекидання військ на даний час створено два протиборчих угруповання». «З одного боку - Центральний військовий округ і Північний флот, з іншого - Східний військовий округ з Тихоокеанським флотом», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, маневри «Схід-2018» пройдуть 11-15 вересня. У них візьмуть участь 297 тис. військовослужбовців.