Російська опозиціонерка озвучила головну вимогу протестувальників – відставка Путіна і його уряду

Політик зазначила, що у неділю на десять гасел із вимогою відставки Путіна звучало тільки одне гасло проти пенсійної реформи.

Пенсійна реформа є лише приводом для протестів, які пройшли в Росії у єдиний день голосування. Насправді ж більшість мітингувальників взяли участь в акціях, щоб вимагати відставки чинного президента РФ Володимира Путіна і його уряду.

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Про це розповіла російська опозиціонерка Ольга Курносова, передає «Обозреватель». Вона стверджує, що подібних мітингів не бачила вже дуже давно.

"Були зіткнення із поліцією, була спроба протистояти їм, були спроби використовувати металеві загородження щоб видавлювати поліцію, а не тільки захищатися", — пояснила Курносова.

За її словами, в Москві частина активістів, які вийшли на акцію протесту, навіть вирішила переночувати на Пушкінській площі в центрі російської столиці.

"Це реальні ознаки того, що ситуація дуже загострюється. На десять гасел із вимогою відставки Путіна звучало тільки одне гасло проти пенсійної реформи", — підбила підсумок Курносова.