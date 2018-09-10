У Кремлі жорстокі побиття та "пакування" пенсіонерів з дітьми на вчорашніх мітингах назвали "законними"

Прес-секретар президента РФ заявив, що серед мітингувальників були і хулігани, і провокатори, які піднімали руку на правоохоронців.

У Кремлі заявили, що поліція діяла суворо за законом під час несанкціонованих акцій 9 вересня, в ході яких було затримано понад тисячу осіб.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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«Ви знаєте, що поліція діє суворо відповідно до законодавства. Ви знаєте, що йдеться про несанкціоновані акції. Ви знаєте, що вкотре спостерігалися провокації неповнолітніх на участь у таких несанкціонованих акціях. При тому, що ті, хто провокував неповнолітніх, прекрасно обізнані про правові наслідки таких кроків. І ви знаєте також, що були і хулігани, і провокатори, які піднімали руку на правоохоронців, що недопустимо і що також карається за законом», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня у десятках російських міст пройшли протести проти підвищення пенсійного віку. Вийти на протест людей закликав опозиціонер Олексій Навальний. У цілому по Росії було затримано понад тисячу осіб, 500 - у Санкт-Петербурзі. При цьому, поліцейські застосовували грубу сил щодо учасників мітингу, в тому числі і до людей похилого віку. Окрім цього, російські силовики відзначилися затриманням дітей.