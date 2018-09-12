Путін запропонував Японії підписати мирну угоду щодо спірних Курильських островів

З кінця Другої світової питання належності південних островів Курил є територіальною суперечкою між Росією та Японією.

Президент Росії Володимир Путін запропонував Японії ухвалити мирну угоду в питанні належності південних Курильських островів.

Про це він заявив під час виступу на Східному економічному форумі у Владивостоці, пише ТСН.

"Давайте укладемо мирний договір, не зараз, а до кінця року, без будь-яких попередніх умов. А потім, на основі цього договору, як друзі продовжимо вирішувати всі спірні питання. Це полегшило б нам вирішення тих проблем, з якими ми не можемо впоратися 70 років", - запропонував Путін.

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Суперечка за Курильські острови між СРСР, а згодом і Росією, та Японією триває з кінця Другої світової війни. Після війни всі острови були включені до складу Радянського союзу, однак належність південних островів Ітуруп, Кунашір, Шікотан та групи островів Хабомаї не має юридичних підстав. Площа спірних островів становить близько п’яти тисяч квадратних кілометрів. У Японії відмовились від терміну "незаконно окуповані території" та називають спірні острови "зайнятими без юридичних підстав".