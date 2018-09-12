Путін про отруювачів Скрипалів: ми їх знайшли, вони скоро з'являться і самі все розкажуть

5 вересня британська поліція повідомила, що підозрює в отруєнні Скрипалів громадян РФ Олександра Петрова та Руслана Боширова.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що підозрювані у справі про отруєння подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері, знайдені.

Про це повідомляє РИА Новости. «Ми знаємо, хто це. Ми їх знайшли», – заявив Путін.

«Сподіваюся, вони скоро з'являться і самі все розкажуть, це цивільні люди», – додав російський президент.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Скрипаля і його дочку Юлію виявили без свідомості в британському місті Солсбері.

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Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. В 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках обміну шпигунами між США і РФ.

Ситуація навколо отруєння Скрипалів призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його дочки і поліцейського.

5 вересня британська поліція повідомила, що підозрює в отруєнні Скрипалів громадян РФ Олександра Петрова та Руслана Боширова.

Міністр безпеки Великобританії Бен Уоллес заявив, що основну відповідальність за отруєння Скрипалів покладає на президента РФ Володимира Путіна. Він зазначив, що Петров і Боширов є співробітниками ГРУ.