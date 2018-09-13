Пропагандистка Симоньян анонсувала інтерв'ю з "отруювачами" Скрипалів

Вона сказала, що підозрювані британською владою захотіли дати інтерв'ю саме їй, оскільки вони їй нібито «довіряють».

Головний редактор одного з головних російських пропагандистських ресурсів Russia Today Маргарита Симоньян анонсувала вихід інтерв'ю з Олександром Петровим і Русланом Бошировим – підозрюваними в отруєнні подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері.

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Про це пропагандистка написала на своїй сторінці в Twitter. За її словами «отруювачі» самі вийшли на неї. «Петров і Боширов подзвонили мені самі. На мобільний. Треба сказати, мій мобільний реально знають всі, навіть кур'єри, які розвозять квіти на 8-е березня», – написала вона.

Вона сказала, що підозрювані британською владою захотіли дати інтерв'ю саме їй, оскільки вони їй нібито «довіряють».

Вона додала, що інтерв'ю було записане російською і зараз його переводять на англійську та інші наші мовні версії.

Не знаю, з ким ви провели вчорашній вечір, а я провела його з Петровим і Бошировым. Не жартую.



Камінг сун. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 13 вересня 2018 р.

1. Як ви їх знайшли?



Я їх не шукала. Точніше, наша редакція шукала їх так само, як всі інші професійні редакції: соцмережами, джерел та ін. Навіть знайшли парочку, та не тех. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 13 вересня 2018 р.

У підсумку, справжні (наскільки це можна перевірити) Петров і Боширов подзвонили мені самі. На мобільний. Треба сказати, мій мобільний реально знають всі, навіть кур'єри, які розвозять квіти на 8-е березня. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 13 вересня 2018 р.

2. Чому саме мені?



Вони відмовилися давати інтерв'ю кому-небудь іншому, навіть нашим журналістам, т до, за їх словами, вони мене знають по ефірах і читають мої соцмережі і тому, знову ж таки за їх словами, довіряють'. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 13 вересня 2018 р.

3. Інтерв'ю було російською. Зараз його переводять на англійську та інші наші мовні версії. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 13 вересня 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, Президент Росії Володимир Путін заявив, що підозрювані у справі про отруєння подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері, знайдені.

«Ми знаємо, хто це. Ми їх знайшли», – заявив Путін. «Сподіваюся, вони скоро з'являться і самі все розкажуть, це цивільні люди», – додав він.