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Пропагандистка Симоньян анонсувала інтерв'ю з "отруювачами" Скрипалів

12:15, 13 вересня 2018
Світ
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У Британії вважають, що Петров і Боширов - співробітники ГРУ / фото news.met.police.uk

Головний редактор одного з головних російських пропагандистських ресурсів Russia Today Маргарита Симоньян анонсувала вихід інтерв'ю з Олександром Петровим і Русланом Бошировим – підозрюваними в отруєнні подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері.

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Про це пропагандистка написала на своїй сторінці в Twitter. За її словами «отруювачі» самі вийшли на неї. «Петров і Боширов подзвонили мені самі. На мобільний. Треба сказати, мій мобільний реально знають всі, навіть кур'єри, які розвозять квіти на 8-е березня», – написала вона.

Вона сказала, що підозрювані британською владою захотіли дати інтерв'ю саме їй, оскільки вони їй нібито «довіряють».

Вона додала, що інтерв'ю було записане російською і зараз його переводять на англійську та інші наші мовні версії.

Як повідомляв УНІАН, Президент Росії Володимир Путін заявив, що підозрювані у справі про отруєння подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері, знайдені.

«Ми знаємо, хто це. Ми їх знайшли», – заявив Путін. «Сподіваюся, вони скоро з'являться і самі все розкажуть, це цивільні люди», – додав він.

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Теги: #Росія#Сергій Скрипаль