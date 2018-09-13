Гвардійця Путіна почали кликати на бої подушками і дуелі в MineCraft після погроз Навальному

Росіяни активно висміюють начальника російської нацгвардії після того, як він записав відео, в якому викликав опозиціонера «на дуель».

Ще вчора командир національної гвардії Росії обіцяв зробити з головного критика Кремля Олексія Навального «соковиту відбивну». А сьогодні росіяни просто «заспамили» його дивними викликами «на дуель».

Як пише Newsweek, Віктор Золотов колись був особистим охоронцем Володимира Путіна і кілька років тому очолив підзвітну лише російському президенту нацгвардію. Він записав відео, на якому оголосив, що опозиційному активісту Навальному потрібен «добрий копняк». Ролик з’явився на офіційному каналі нацгвардії в YouTube і був реакцією на нові викриття корупційних схем. Після появи відео Золотова, яке зібрало 2 мільйони переглядів і 140 тисяч «дизлайків», у мережі почався флешмоб #ZolotowChallenge.

«Я викликаю корумпованого Золотова на дуель з плавання», - написав на Facebook російський плавець і бронзовий медаліст Чемпіонату світу з водних видів спорту 2015 року Віктор Солдатов.

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При цьому, спортсмен зняв відео про те, як він принизить охоронця Путіна в басейні. Соратниця Навального Любов Соболь теж приєдналася до флешмобу і викликала Золотова на змагання з математики, тому що у нього «очевидні проблеми з рівняннями».

«Вікторе Золотов, як викликаю тебе на гумористичну дуель. Той, хто придумає найкращий жарт про Путіна, переможе. Обіцяю жартувати на всю котушку», - написав російський письменник Олег Козиров.

Дуже швидко флешмоб набув популярності і навіть прості росіяни знайшли, в чому вони могли б кинути виклик головному гвардійцю Путіна.

«Золотов, я викликаю тебе на поєдинок у MineCraft, у битві гравця проти гравця», - написав один з користувачів Twitter.

Ще кілька користувачів викликали Золотова на бій в Heroes Might and Magic.

«Народ, я сьогодні не встиг поснідати вранці і звинувачую в цьому Золотова. Тому я викликаю його на бій подушками. Побачимося за подушками, Золотов!», - проголосив на відео ще один користувач Twitter.

«Золотов, сьогодні мій друг так ржав над твоїм зверненням до Навального, що упустив мій телефон. Тепер захисне скло розбите. Я звинувачую тебе в цьому. І тому я викликаю тебе на дуель із заміни захисного скла!» - поскаржився інший користувач.