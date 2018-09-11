"Я обіцяю зробити з вас соковиту відбивну": голова Росгвардії викликав Навального на дуель (відео)

Генерала Золотова розсердило розслідування Навального про постачання продуктів Росгвардії, які нібито закуповуються за завищеними цінами.

Голова Росгвардії Віктор Золотов викликав на дуель політика Олексія Навального у відповідь на опубліковані Фондом боротьби з корупцією дані про порушення відомства при закупівлях.

Глава Росгвардії пообіцяв зробити з нього "соковиту відбивну". У Кремлі не визнали це загрозою фізичної розправи. Звернення оприлюднено на YouTube Росгвардії.

«Щодо мене ви допустили образливі, наклепницькі роздуми, які в офіцерському середовищі не прийнято просто так прощати. Споконвіку негідника били по обличчю, викликали на дуель. Пан Навальний, нам же ніхто не заважає повернути хоча б частину цих традицій, я маю на увазі сатисфакцію. Я просто викликаю вас на дуель — на ринг, татамі, куди завгодно, де обіцяю зробити з вас хорошу соковиту відбивну», — заявив Золотов.

Після цього генерал пообіцяв не залишати без уваги інші звернення Навального на свою адресу.

"Якщо пан Навальний, ви в своїх викриттях ще раз дозволите образливий або наклепницький тон на адресу мене або моєї родини, то я вам обіцяю, що перш ніж переступити через вас і витерти об вас ноги, я влаштую шоу з показом для всього особового складу Росгвардії. І я вас запевняю, вам тоді соромно буде вийти на вулицю. А слово я вмію тримати", - говорить Золотов.

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При цьому Золотов визнав, що корупційні недоліки у відомстві дійсно існують, однак Росгвардія з ними бореться.

За повідомленнями ЗМІ, у серпні Фонд боротьби з корупцією (ФБК), заснований Навальним, опублікував дослідження про те, що продукти для Росгвардии нібито закуповуються за завищеними цінами у єдиного постачальника, який може бути пов'язаний з прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим.