Москва намагалася приховати порушення санкцій проти КНДР - посол США в ООН
Посол США в ООН Ніккі Хейлі звинуватила Росію у спробах приховати порушення санкцій ООН проти Північної Кореї після того, як Москва намагалася внести зміни до незалежного звіту про порушення санкцій.
У звіті, який представили минулого місяця у Комітеті з санкцій проти КНДР Радбезу ООН, наголошується, що Пхеньян не припинив свої ядерні та ракетні програми та порушує санкції США щодо експорту, повідомляє УП з посиланням на Reuters.
Дипломати заявили, що РФ тиснула на незалежних спостерігачів щодо санкцій внести поправки у доповідь.
Рада Безпеки ООН, яка складається з 15 членів, має погодити на основі консенсусу публікацію доповіді, а США виступають проти оприлюднення зміненого документа.
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"РФ не може дозволити редагувати та перешкоджати незалежним доповідям ООН про санкції пор Північній Кореї лише тому, що вони не люблять те, що вони кажуть", - йдеться у заяві Хейлі.
"Повна імплементація резолюцій Ради Безпеки ООН залишається обов'язковою для всіх держав-членів, включно з Росією", - наголосила вона.
"У зміненому звіті вилучено кілька посилань на росіян, яких звинувачують у порушенні санкцій проти Північної Кореї", - заявив один дипломат на умовах анонімності.
Росія та Китай запропонували Радбезу ООН обговорити скорочення санкцій після зустрічі президента США Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина у червні - тоді Кім Чен Ин пообіцяв працювати в напрямку денуклеаризації.
Сполучені Штати та інші члени Ради Безпеки заявили, що проти Пхеньяна повинні діяти суворі санкції.
Нагадаємо, Сполучені Штати запровадили санкції щодо двох інформаційно-технологічних компанії, розташованих в Китаї та Росії, за підтримку ядерних та ракетних програм Пхеньяна.