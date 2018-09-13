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США запровадили санкції проти російської і китайської компаній за співпрацю з КНДР

21:52, 13 вересня 2018
Світ
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Іллюстрация / REUTERS

Сполучені Штати запровадили санкції на дві інформаційно-технологічні компанії, розташовані в Китаї та Росії, за підтримку ядерних та ракетних програм Пхеньяна.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Міністерство фінансів США.

Зазначається, що нові санкції спрямовані на китайську компанію Yanbian Silverstar Network Technology Co., її північнокорейського виконавчого директора Jong Song Hwa та розміщену в Росії дочірню компанію Volasys Silver Star.

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"У заяві йдеться про те, що китайська Silverstar була пов’язана з Департаментом промисловості боєприпасів владної партії Північної Кореї, яка контролює програми балістичних ракет", - йдеться у повідомленні.

Водночас, Volasys був заснований північнокорейським співробітником китайської Silverstar, "найімовірніше, щоб полегшити обхід вимог щодо ідентифікації на позаштатних робочих місцях і приховати справжнє громадянство північнокорейських працівників від клієнтів".

Міністр фінансів США Стівен Мнучин зазначив, що обмеження мають на меті "зупинити потік незаконних доходів Північної Кореї від зарубіжних працівників у галузі інформаційних технологій, які приховують їхню справжню ідентичність і ховаються за фірмами, псевдонімами та громадянами третіх країн".

Він попередив компанії по всьому світу, щоб вони "вжили запобіжних заходів, які б гарантували, що вони ненавмисно не використовують працівників північнокорейських компаній для технологічних проектів".

Зауважується, що санкції блокують будь-які активи, які можуть мати компанії в юрисдикціях США, і забороняють громадянам Сполучених Штатів співпрацювати з ними.

Незважаючи на початок прямих переговорів з Пхеньяном, Вашингтон продовжує наполягати на повному дотриманні наявних міжнародних санкцій проти Північної Кореї, щоб завдяки тиску покласти край її програмам розробки ядерної зброї та балістичних ракет.

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Теги: #санкції#США#КНДР