Меркель звинуватила Росію в дестабілізації пострадянських країн

В якості прикладу цьому твердженню Меркель назвала ситуацію в Україні, Грузії, Вірменії, Молдові та Азербайджані.

Росія дестабілізує обстановку в багатьох країнах пострадянського простору.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, виступаючи перед німецькими військовослужбовцями, які дислоковані в литовському місті Рукла, передає dw.com.

"Ми бачимо, що, по суті, майже всі колишні радянські республіки, що не входять до складу ЄС і НАТО, стикаються з внутрішніми конфліктами, породженими Росією", - сказала глава німецького уряду.

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Сьогодні всі ці держави зайняті відновленням своєї територіальної цілісності, оскільки Росія або відокремила частини їх територій, або розпалила там конфлікти, додала Меркель. В якості прикладу цим твердженням вона назвала ситуацію в Україні, Грузії, Вірменії, Молдові та Азербайджані.

Підрозділи бундесверу, розташовані в країнах Балтії в рамках місії НАТО, необхідні для стримування гібридної війни, яку веде Росія. До цієї війни відносяться і кібератаки, зазначила Ангела Меркель. У країнах Балтії та Польщі на ротаційній основі наразы розміщені трохи більше 4500 солдатів і офіцерів НАТО.

Нагадаємо, канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель на початку листопада здійснить візит в Україну.