Меркель на початку листопада відвідає Україну

Президент України переконаний, що візит канцлера ФРН свідчить про розвиток взаємовигідного партнерства з Україною.

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель на початку листопада здійснить візит в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко сказав під час виступу на ХІІІ нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.

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"Цієї осені, на початку листопада, канцлер Німеччини Ангела Меркель здійснить візит в Україну", - наголосив президент.

"Це є дуже яскраве свідчення особливої уваги наших німецьких партнерів, Берліна, до розвитку взаємовигідного партнерства з Києвом", - заявив Порошенко.

Раніше УНІАН повідомляв, що канцлер Федеративної республіки Німеччина Ангела Меркель та президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обговорили ситуацію в Україні.