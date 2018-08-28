Меркель на початку листопада відвідає Україну
16:12, 28 серпня 2018Політика
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Президент України переконаний, що візит канцлера ФРН свідчить про розвиток взаємовигідного партнерства з Україною.
Ангела Меркель / REUTERS
Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель на початку листопада здійснить візит в Україну.
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко сказав під час виступу на ХІІІ нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.
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"Цієї осені, на початку листопада, канцлер Німеччини Ангела Меркель здійснить візит в Україну", - наголосив президент.
"Це є дуже яскраве свідчення особливої уваги наших німецьких партнерів, Берліна, до розвитку взаємовигідного партнерства з Києвом", - заявив Порошенко.
Раніше УНІАН повідомляв, що канцлер Федеративної республіки Німеччина Ангела Меркель та президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обговорили ситуацію в Україні.
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