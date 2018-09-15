НАТО не відступить перед натиском Росії, а Грузія стане членом Альянсу - Столтенберг

Столтенберг підкреслив, що НАТО не зацікавлене у конфронтації, зазначивши при цьому, що Москва готова використовувати військову силу проти сусідів.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс не має наміру відступати перед натиском Росії.

Про це Столтенберг сказав після зустрічі з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном, пише Голос Америки.

«Для нас немає суперечності в тому, щоб бути твердими, рішучими у наших підходах до Росії, і, в той же час, шукати діалогу», – заявив Столтенберг під час виступу в дослідницькому центрі Фонд «Спадщина».

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Столтенберг підкреслив, що НАТО не зацікавлене у конфронтації, зазначивши при цьому, що Москва готова використовувати військову силу проти сусідів».

«Ми бачимо Росію, яка вкладає ресурси в численні (військові) можливості, а також в розвідку. Саме з цієї причини союзники по НАТО збільшили витрати на оборону – вперше після закінчення "холодної війни"", - сказав генсек.

Йенс Столтенберг зазначив, що бачить мало ознак того, що Росія знижує активність в цьому напрямку. «Ми бачили, як вони використовували медіа і соціальні медіа, дезінформацію, намагаючись вплинути на політичні процеси в різних європейських державах», - зазначив він.

Столтенберг також запевнив, що НАТО продовжуватиме підтримувати зусилля Грузії і України в справі вступу до складу Альянсу: «Грузія стане членом НАТО».

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія відреагує "вкрай негативно", якщо Україна або Грузія вступлять до НАТО. "Для нас, що ж, це пряма і безпосередня загроза для національної безпеки. Пересування інфраструктури НАТО до наших кордонів буде загрозою, і... реакція буде вкрай негативною", - заявив Путін.