НАТО не відступить перед натиском Росії, а Грузія стане членом Альянсу - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс не має наміру відступати перед натиском Росії.
Про це Столтенберг сказав після зустрічі з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном, пише Голос Америки.
«Для нас немає суперечності в тому, щоб бути твердими, рішучими у наших підходах до Росії, і, в той же час, шукати діалогу», – заявив Столтенберг під час виступу в дослідницькому центрі Фонд «Спадщина».
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Столтенберг підкреслив, що НАТО не зацікавлене у конфронтації, зазначивши при цьому, що Москва готова використовувати військову силу проти сусідів».
«Ми бачимо Росію, яка вкладає ресурси в численні (військові) можливості, а також в розвідку. Саме з цієї причини союзники по НАТО збільшили витрати на оборону – вперше після закінчення "холодної війни"", - сказав генсек.
Йенс Столтенберг зазначив, що бачить мало ознак того, що Росія знижує активність в цьому напрямку. «Ми бачили, як вони використовували медіа і соціальні медіа, дезінформацію, намагаючись вплинути на політичні процеси в різних європейських державах», - зазначив він.
Столтенберг також запевнив, що НАТО продовжуватиме підтримувати зусилля Грузії і України в справі вступу до складу Альянсу: «Грузія стане членом НАТО».
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія відреагує "вкрай негативно", якщо Україна або Грузія вступлять до НАТО. "Для нас, що ж, це пряма і безпосередня загроза для національної безпеки. Пересування інфраструктури НАТО до наших кордонів буде загрозою, і... реакція буде вкрай негативною", - заявив Путін.