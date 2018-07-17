Реакція РФ на вступ України до НАТО буде "вкрай негативною" - Путін
Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія відреагує "вкрай негативно", якщо Україна або Грузія вступлять до НАТО.
Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News.
Читайте такожНікому не вдасться заблокувати вступ України в НАТО - Порошенко
"Для нас, що ж, це пряма і безпосередня загроза для національної безпеки. Пересування інфраструктури НАТО до наших кордонів буде загрозою, і... реакція буде вкрай негативною", - заявив Путін.
Як повідомляв УНІАН, 11 липня на саміті в Брюсселі глави держав та урядів країн-членів НАТО ухвалили декларацію, в якій, серед іншого, закликали Російську Федерацію вивести війська з України, Грузії і Молдови; заявили про невизнання анексії Криму, закликали РФ припинити надавати політичну, фінансову і військову підтримку бойовикам на Донбасі і вивести з території України всю військову техніку і найманців.
Також НАТО в рамках саміту в Брюсселі підтвердило прагнення України до набуття членства в Альянсі. "Враховуючи знову підтверджене прагнення України щодо членства в НАТО, ми дотримуємося наших рішень, прийнятих на саміті в Бухаресті (у 2008 році - УНІАН) і наступних самітах", - наголошується в декларації саміту.