Реакція РФ на вступ України до НАТО буде "вкрай негативною" - Путін

Путін бачить "пряму загрозу" для Росії від наближення НАТО до її кордонів.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія відреагує "вкрай негативно", якщо Україна або Грузія вступлять до НАТО.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News.

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"Для нас, що ж, це пряма і безпосередня загроза для національної безпеки. Пересування інфраструктури НАТО до наших кордонів буде загрозою, і... реакція буде вкрай негативною", - заявив Путін.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня на саміті в Брюсселі глави держав та урядів країн-членів НАТО ухвалили декларацію, в якій, серед іншого, закликали Російську Федерацію вивести війська з України, Грузії і Молдови; заявили про невизнання анексії Криму, закликали РФ припинити надавати політичну, фінансову і військову підтримку бойовикам на Донбасі і вивести з території України всю військову техніку і найманців.

Також НАТО в рамках саміту в Брюсселі підтвердило прагнення України до набуття членства в Альянсі. "Враховуючи знову підтверджене прагнення України щодо членства в НАТО, ми дотримуємося наших рішень, прийнятих на саміті в Бухаресті (у 2008 році - УНІАН) і наступних самітах", - наголошується в декларації саміту.