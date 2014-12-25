Росія погрожує "необхідними заходами", якщо НАТО продовжить розширюватися на схід

Подальше розширення НАТО на схід змусить Росію вдатися до "необхідних заходів", заявив у четвер на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Олександр Лукашевич, передає російське агентство РИА Новости.

Читайте такожМіноборони РФ погрожує НАТО повним розривом стосунків

"Можливе подальше розширення альянсу на схід неминуче призведе до дуже серйозного військово-політичного зрушення не тільки в Європі, але і у всьому світі. Торкнеться безпосередньо національних інтересів безпеки Росії, змусить нашу країну вдатися до необхідних адекватних заходів", - заявив Лукашевич.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня Верховна Рада України ухвалила президентський Закон «Про внесення змін у деякі закони України щодо відмови України від здійснення політики позаблоковості» (№1014-3). Таким чином, Україна відмовилася від позаблокового статусу.