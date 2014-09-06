Жодна третя країна не має права ветувати розширення НАТО – Расмуссен

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції у Ньюпорті в рамках саміту НАТО Расмуссен сказав: «Політика відкритих дверей була історичним успіхом НАТО. Це дозволило нам просуватися вперед до цілісної, вільної та мирної Європи. Двері НАТО залишаються відкритими. Кожна країна буде оцінена за її заслугами. Жодна третя країна не має ветувати розширення НАТО».

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За словами генсека Альянсу, кожна країна, яка претендує на членство в НАТО, має виконати роботу в різних сферах. «І ми надамо підтримку, якої вони потребують», - наголосив Расмуссен.