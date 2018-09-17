У Солсбері стало погано двом росіянам – відвідувачка ресторану
02:45, 17 вересня 2018Світ
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Усіх відвідувачів ресторану доставили у безпечне місце і можуть знадобитися аналізи крові в лікарні Солсбері.
Якоїсь інформації щодо національності осіб, яким стало погано, поліція не надала / фото twitter.com/emmavolney
Одна з відвідувачок ресторану Prezzo в Солсбері Аманда Ньютон повідомила, що двоє людей, яким стало погано – це росіяни.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
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«Хороша їжа в Prezzo перетворюється на великий інцидент, коли 2 росіян, що сидять поруч із нами, серйозно занедужають, і вся територія закрита», – написала вона.
При цьому якоїсь інформації щодо національності осіб, яким стало погано, поліція не надала.
За словами Аманди Ньютон, усіх відвідувачів доставили у безпечне місце і можуть знадобитися аналізи крові в лікарні Солсбері.
Як повідомляв УНІАН, в один з ресторанів Солсбері викликали поліцію після того, як двом відвідувачам стало погано. Заклад було оточено поліцейськими.
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