У Солсбері стало погано двом росіянам – відвідувачка ресторану

Усіх відвідувачів ресторану доставили у безпечне місце і можуть знадобитися аналізи крові в лікарні Солсбері.

Одна з відвідувачок ресторану Prezzo в Солсбері Аманда Ньютон повідомила, що двоє людей, яким стало погано – це росіяни.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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«Хороша їжа в Prezzo перетворюється на великий інцидент, коли 2 росіян, що сидять поруч із нами, серйозно занедужають, і вся територія закрита», – написала вона.

При цьому якоїсь інформації щодо національності осіб, яким стало погано, поліція не надала.

За словами Аманди Ньютон, усіх відвідувачів доставили у безпечне місце і можуть знадобитися аналізи крові в лікарні Солсбері.

Як повідомляв УНІАН, в один з ресторанів Солсбері викликали поліцію після того, як двом відвідувачам стало погано. Заклад було оточено поліцейськими.