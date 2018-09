У Солсбері двом відвідувачам ресторану стало погано: там помітили людину в костюмі хімзахисту (фото, відео)

В один з ресторанів Солсбері викликали поліцію після того, як двом відвідувачам стало погано. Заклад оточено поліцейськими.

Про подію повідомляє поліція графства Вілтшир. Про те, кому саме стало погано і чи були ці люди госпіталізовані, не повідомляється, передає «Бі-бі-сі».

Як повідомляють свідки, на місці події бачили оперативника в костюмі хімічного захисту.

Читайте також"Доктор Новачок" і людина з посольства РФ: ЗМІ дізналися про спільників "отруювачів" Скрипалів

У березні в цьому британському місті були отруєні колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Вони залишилися живі, проте пізніше від отруєння тією ж нервово-паралітичною речовиною "Новачок" померла британка Дон Стерджесс.

"Поліцейських викликали в ресторан Prezzo, що розташований на Хай-стріт, сьогодні в 6:45 вечора, після того, як двом людям, чоловікові і жінці, стало погано", - йдеться в заяві поліції Уїлтшир.

"В якості запобіжного заходу, ресторан і прилеглі до нього вулиці були заблоковані, поки поліцейські обстежили місце події і намагалися встановити, через що відвідувачі ресторану відчули нездужання", - кажуть у поліції.

Поки що причини нездужання відвідувачів ресторану не встановлені.

Кореспондент Бі-бі-сі Емма Волни, що знаходиться поруч з поліцейським кордоном, повідомляє, що на місці події знаходяться п'ять машин швидкої допомоги, дюжина поліцейських і пожежники.

"Центральна вулиця, зазвичай жвава, зараз перекрита, близько дюжини поліцейських охороняють це місце", - повідомила вона.

#Salisbury incident: Ambulance service was first called to Prezzo at 5.38pm. Four ambulances were sent including a hazardous area response team. The patients were conscious when emergency services arrived and were being treated at the scene @BBCWiltshirepic.twitter.com/gxPIvHvIWB