Wall Street Journal: Манафорт розповів деталі своєї брудної роботи на Януковича

Визнавши вину за двома звинуваченнями у п’ятницю, американський політтехнолог розповів, чим насправді займався в Україні.

Колишній голова виборчого штабу Дональда Трампа і колишній консультант українського президента-втікача Віктора Януковича розкрив деталі брудних кампаній, які він вів в Україні. А також те, як він намагався їх приховати.

Про це пише Wall Street Journal, нагадуючи, що в п’ятницю Пол Манафорт визнав свою вину за двома звинуваченнями: про змову проти США і про умисне перешкоджання правосуддю.

В угоді про визнання вини Манафорт зізнався, що працював на Віктора Януковича аж до 2014 року, коли він покинув свою посаду президента України і втік в Росію. За словами американського політтехнолога, його робота включала «повномасштабну кампанію, націлену знищити» всі зусилля Конгресу США проти його українського клієнта. Важливою частиною його роботи була співпраця з колишніми європейськими лідерами для схиляння американських політиків до потрібного курсу. Помітні європейці, яких Манафорт називав «Групою Габсбурга», займалися лобізмом в Конгресі і Білому домі і при цьому не розкривали той факт, що їм за це платили в Україні.

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В записці від червня 2012 року Манафорт зазначав, що метою було «створити невелику групу високопоставлених європейських чиновників», які могли діяти «неформально і без будь-якого очевидного відношення до уряду України». Ця група включала колишнього канцлера Австрії і екс-президента Польщі. В записці до Януковича, яка була прикріплена до судових документів у США, Манафорт згадував, що «організував і керував» візитами у Вашингтон колишнього президента Польщі Александра Кваснєвського і екс-прем’єр-міністра Італії Романо Проді. Вони також поставили свої підписами під статтями для різних видань, в яких Україна зображувалася як «важливий глобальний стратегічний партнер для США». Манафорт також часто згадував третього члена групи під ініціалами «AG», маючи на увазі колишнього канцлера Австрії Альфреда Гусенбауера.

У своєму зізнанні Манафорт зазначив, що заплатив колишнім європейським лідерам понад 2 мільйони євро за період з 2012 до 2014 року. Восени 2012 року члени «Групи Габсбурга» зв’язалися з сенаторами США з проханням не випускати резолюцію з критикою на адресу Януковича за те, що він кинув за ґрати свого політичного опонента Юлію Тимошенко. Ці вмовляння, вочевидь, провалилися, адже Сенат ухвалив відповідну резолюцію.

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Починаючи з 2006 року Манфорт і його партнер Рік Гейтс, якого визнали винним у злочинах, пов’язаних з Україною, раніше цього року, проводили лобістську кампанію на мільйони доларів, намагаючись змінити імідж Януковича і виставити його на Заході проєвропейським політиком, попри тісні зв’язки з Москвою. Для цього Манафорт найняв півдесятка лобістів і юридичних фірм у Вашингтоні, зокрема Podesta Group, Mercury LLC and Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP. Судові документи свідчать, що Манафорт перерахував цим компаніям 11 мільйонів доларів за їхні зусилля. При цьому, він наказав їм приховати свою лобістську роботу.

«Дуже важливо не виказувати, що між нами є зв’язок», - сказав він лобістам у 2013 році, про що свідчать судові документи. Тим, хто просував інтереси Януковича у Вашингтоні, він наказав повідомити американським органам влади, що їхню роботу фінансує «Європейський центр за сучасну Україну», яка насправді навіть не функціонувала, коли почалася лобістська кампанія.

Працівники фірм насправді знали, на кого вони працюють. Як свідчать дані американського суду, голова Podesta Group Тоні Подеста порадив своїм співробітникам «вважати, що президент України – це наш клієнт». Інший співробітник компанії називав підставну компанію для фінансування лобізму «Європейським кіоском з хот-догами за сучасну Україну».