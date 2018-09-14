Манафорт "зламався" і погодився співпрацювати з розслідуванням втручання Росії

Він визнав себе винним за двома обвинуваченнями, а решту з нього зняли.

Колишній голова виборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт погодився співпрацювати зі спеціальним представником Департаменту юстиції США Робертом Мюллером у справі про втручання Росії у американські вибори.

Як пише Reuters з посиланням на заяву американських прокурорів у суді Вашингтона, на це він погодився в рамках угоди про визнання вини і пом’якшення покарання.

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69-річний американський політтехнолог визнав вину за двома кримінальними обвинуваченнями і став одним з найбільш високопоставлених членів виборчої команди Трампа, чия вина була доведена в ході розслідування так званої російської справи.

Видання нагадує, що розслідування стало проблемою для президента-республіканця. А рішення Манафорта співпрацювати з Мюллером може стати ударом для Трампа перед виборами в Конгрес, які пройдуть в США 6 листопада.

Сьогодні Манафорт визнав вину за обвинуваченням у змові проти США, а також за обвинуваченням у змові з метою створити перешкоди правосуддю. Інші звинувачення проти нього були зняті. Колишній мер Нью-Йорка і адвокат Трампа Руді Джуліані сказав, що якщо визнання вини Манафортом не позбавить його шансів отримати помилування від президента США.

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Минулого місяця американський президент хвалив свого екс-голову виборчого штабу за те, що він «не зламався» і не почав співпрацювати зі слідством у справі, яка йому шкодить.

«На відміну від Майкла Коена (колишній особистий юрист Трампа – ред.), він не «зламався», не почав вигадувати історії, щоб домовитися. Поважаю цього сміливого чоловіка!», - написав Трамп на Twitter.