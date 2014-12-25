Кадиров на відкритті Будинку друку в Грозному назвав ополченців "послідками суспільства"

Влади відбудували Будинок друку в Грозному, зруйнований в ході зіткнення силовиків глави Чечні Рамзана Кадирова та прихильників незалежності Чечні, передає російське агентство РИА Новости.

Виступаючи на церемонії відкриття Будинку друку, Кадиров побажав, щоб більше не довелося його відновлювати.

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"Ми не дозволимо нікому жартувати, порушувати закони та Конституцію країни. Будівлю ми відновимо, але я бажаю всім, щоб більше нам не довелося це робити, - зазначив Кадиров. - Ці шайтани, які здійснили це зло, залишили сиротами 22 дітей, зруйнували школу і Будинок друку. Це послідки суспільства. Я не вірю, що чеченець та мусульманин міг таке зробити", - підкреслив Кадиров.

Як повідомляв УНІАН, за даними російських ЗМІ, вночі 4 грудня ополченці напали на пост ДПС у Грозному. За даними МВС Чечні, на місці загинули троє співробітників патрульної служби. Потім прихильники незалежності Чечні перемістилися до Будинку друку, де розміщуються республіканські газети, інтернет-видання та представництва федеральних ЗМІ.

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На ранок загинуло не менше шести осіб, кілька людей були поранені. У центрі міста було введено режим так званої "контртерористичної операції". Пізніше Національний антитерористичний комітет РФ заявив про знищення ополченців у Будинку друку. Фото з місця подій свідчать, що Будинок друку в результаті боїв повністю згорів, у Грозний введено військову техніку.

Надалі Кадиров почав зносити будинки родичів ополченців, і на тлі цих подій отримав медаль "За заслуги у забезпеченні національної безпеки".