У Росії офіційно заявляють, що всіх ополченців у Будинку друку у Грозному знищено

"Інформаційний центр Національного антитерористичного комітету підтверджує заяву глави Чеченської Республіки Кадирова про нейтралізацію всіх бандитів, заблокованих в Будинку друку міста Грозний. У рамках проведеної контртерористичної операції вживаються додаткові заходи з нейтралізації бойовиків, які сховалися в будівлі середньої школи №20 Грозного", - цитує заяву РИА"Новости".

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Бойовики сховалися в Будинку друку в центрі Грозного і були блоковані. Кадиров також повідомляв, що вони були переодягнені у форму поліцейських. Національний антитерористичний комітет підтвердив блокування групи бойовиків і загибель кількох правоохоронців, у центрі міста введено режим контртерористичної операції.