Business Insider: Росія погрожувала міністру оборони США ядерним ударом

Саме після цього ставлення американських військових до Москви кардинально змінилося.

В якийсь момент роботи адміністрації Дональда Трампа російська сторона сказала міністру оборони США Джиму Меттісу, що вона може застосувати ядерну зброю, якщо в Європі почнеться війна.

Після цього голова Пентагона почав розглядати Москву як головну загрозу для Америки.

Про це пише Business Insider посилаючись на книгу «Страх», яку написав один з найвідоміших американських журналістів-розслідувачів Боб Вудворд. У Білому домі наполягають, що події і деталі, описані в ній, неправда. Але Вудворд, який зіграв важливу роль у викритті «Вотергейтського скандалу» і відставці президента Річарда Ніксона, запевняє, що у нього є докази.

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В книзі журналіста йдеться, що Москва почала погрожувати Меттісу зброєю в контексті можливої початку війни в Естонії, Латвії і Литві. Ці країни колись були втягнуті в СРСР. Зараз Кремль намагається відновити в Балтії свій вплив, який вона втратила після завершення Холодної війни.

Погрози Москви прозвучали приблизно влітку 2017 року, коли адміністрація Трампа переглядала майбутнє ядерної угоди з Іраном. Тоді американський президент хотів відмовитися від неї, стверджуючи, що Тегеран порушує умови. Інші чиновники включно з тогочасним Держсекретарем Рексом Тіллерсоном, протестували, наполягаючи, що доказів порушень з іранського боку немає. Тогочасний директор ЦРУ Майк Помпео і міністр оборони Джим Меттіс не пішли на перекір Тіллерсону. Але вони відповіли на поведінку президента більш тактично.

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Меттіс, якого вважають «яструбом» у ставленні до Ірану, намагався пом’якшити ситуацію, пропонуючи альтернативні сценарії замість війни. Він пропонував «натиснути на них, вбити розкол між росіянами і іранцями». Як йдеться в книзі Вудворда, після цього російська сторона в приватній розмові «застерегла Меттіса, що якщо війна в Балтії почнеться, Росія без вагань застосує ядерну зброю проти НАТО».

Після цих погроз голова Пентагону за згодою з головою штабу американських Збройних сил Джозефа Данфорда почав називати Росію «екзистенційною загрозою для США». Втім, як пише Business Insider, з книги не зрозуміло, чому Москва вдалася до ядерних погроз саме в такому контексті.