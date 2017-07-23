Американський генерал назвав Росію найсерйознішою військовою загрозою для США

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Джозеф Данфорд заявив, що Росія є однією з загроз, з якими стикаються Сполучені Штати, але «найсерйознішою у військовому плані».

Високопоставлений американський військовий, виступаючи 22 липня на Форумі безпеки в Аспені (штат Колорадо), додав, що сьогодні не можна собі дозволити виділити єдину загрозу для США, передає Крим.Реалії.

«Очевидно, що Північна Корея з точки зору нагальності буде нашою проблемою номер один», – сказав генерал.

«Ми, безумовно, маємо справу зі шкідливим впливом з боку Ірану. Зрозуміло, що одним із пріоритетних завдань є боротьба з насильницьким екстремізмом. І у нас є деякі проблеми безпеки в Тихому океані, зокрема, зростання Китаю», – сказав генерал Данфорд.

На питання про те, як Сполучені Штати повинні діяти у відношенні Росії у відповідь на «постійні виклики» Заходу в Україні, в Сирії і польоти в небезпечній близькості з американськими військовими літаками, Данфорд сказав, що, маючи справу з Росією, в першу чергу, треба утримати ядерну війну, і для цього існує ядерне стримування».

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Він також вказав на необхідність підтримувати можливості збройних сил та зв'язки з союзниками і партнерами, маючи на увазі відносини з іншими членами НАТО.

Однак, за словами Данфорда, Сполучені Штати також повинні бути готові боротися із загрозами з боку Росії і в невійськових питаннях. Генерал зазначив, що суперництво з Росією відбувається також і в сфері кіберпростору та інформаційної війни.

Відносини США і Росії останнім часом значно загострилися через низку розбіжностей, серед яких дії Росії в Україні та Сирії або її втручання в президентські вибори в США в 2016 році, про яке одноголосно заявили всі спецслужби США в спільній заяві (Москва заперечує це).