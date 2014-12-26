У Гонконзі поновилися акції протесту, затримано 37 осіб

У заяві правоохоронних органів йдеться, що протестувальники в ніч на п'ятницю заблокували кілька доріг в окрузі Монг-Кок і відмовилися очистити їх на вимогу поліції.

Серед затриманих - демонстранти у віці від 13 до 76 років, цитує Ассошіейтед Прес РИА Новости.

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У середу ввечері в Гонконзі також пройшли демонстрації проти недостатньо демократичної процедури виборів у місцеві органи влади. Поліція застосувала силу для розгону виступів і затримала 12 осіб.

У червні активісти, які вимагають прямих виборів глави Гонконгу, провели десятиденний онлайн-референдум, в якому взяли участь близько 800 тисяч осіб і який Пекін назвав таким, що не має сили. В кінці вересня протестувальники почали акцію Occupy Central, блокуючи бізнес-центр Гонконгу. На початку грудня поліція Гонконгу повністю ліквідувала табір активістів руху Occupy Central на одній з основних вулиць міста в районі Адміралтейства.