Трамп доручив розсекретити низку документів щодо розслідування втручання РФ

Рішення прийнято за запитом кількох комітетів Конгресу США та для забезпечення прозорості розслідування.

Президент США Дональд Трамп розпорядився розсекретити частину документів ФБР, міністерства юстиції та управління директора національної розвідки, пов'язаних з розслідуванням ймовірного втручання РФ у президентські вибори в США в 2016 році.

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Про це повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, передає DW.com.

Зокрема, Трамп доручив передати Конгресу всі пов'язані з розслідуванням текстові повідомлення екс-директора ФБР Джеймса Комі і його заступника Ендрю Маккейба, а також колишніх агентів ФБР Пітера Стржока і Лізи Пейдж і колишнього високопоставленого співробітника Мін'юсту Брюса Ора.

Рішення прийнято за запитом кількох комітетів Конгресу США та для забезпечення прозорості розслідування, йдеться далі в заяві.

Надати доступ до секретних документів вимагають республіканці в Конгресі, що скептично налаштовані по відношенню до розслідування "російської справи".