США заявили про втручання Росії в роботу їхніх електромереж

Міністр енергетики зазначив, що є чіткі свідчення російського втручання в електромережі США.

Влада США має у своєму розпорядженні незаперечні докази втручання Росії в роботу американських електромереж.

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Про це заявив міністр енергетики США Рік Перрі. «Є чіткі свідчення російського втручання в електромережі США. З моєї точки зору, це не підлягає сумніву і абсолютно неприйнятно», - сказав Перрі, передають російські ЗМІ. Він не уточнив, що саме це за докази, коли вони були отримані і яка була мета втручання.

У липні The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомила, що хакерам, імовірно пов'язаним з Росією, в 2017 році вдалося отримати доступ до комп'ютерів енергетичної інфраструктури США. У їхньому розпорядженні могли виявитися інструменти для масових відключень електроенергії в країні.

Спеціальний прокурор Роберт Мюллер веде розслідування втручання Росії в американські вибори, а також ймовірних зв'язків президента США Дональда Трампа з РФ.