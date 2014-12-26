У Туреччині за образу президента заарештували школяра
10:25, 26 грудня 2014Світ
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Турецька поліція заарештувала 16-річного школяра, якого звинувачують в образі президента країни Реджепа Таїпа Ердогана.
REUTERS
Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на місцеві ЗМІ, підліток був заарештований після того, як публічно звинуватив Ердоганаі правлячу партію Туреччини в корупції у ході протестної акції в Анатолії.
Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу підтримав дії поліції, заявивши, що до президента треба ставитися з повагою.
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За турецьким законодавством, образа глави держави є кримінальним злочином і може каратися тюремним строком до чотирьох років.
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