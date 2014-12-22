Президент Туреччини назвав контрацепцію "зрадою" з метою "висушити наш родовід"

Про це він заявив на весіллі молодої турецької пари, на якому був присутній в ролі свідка, передає Європейська правда з посиланням на Reuters.

Ердоган закликав молодят народити не менше трьох дітей, щоб покращити демографічну ситуацію в країні.

"Протягом багатьох років чинилася зрада шляхом контролю за народжуваністю в цій країні з метою висушити наш родовід. Потомство - це дуже важливо, як економічно, так і духовно", - сказав він.

Читайте такожПрезидент Туреччини готовий говорити про рівні права чоловіків і хлопчиків, але не жінокВарто зазначити, що згідно з офіційною статистикою, у Туреччині зростання населення сповільнюється в останні роки, а рівень народжуваності зупинився на 2.07% в 2013 році

Нагадаємо, у 2012 році Ердоган прагнув заборонити аборти, але пізніше покинув цей план на тлі громадського протесту.

Наприкінці листопада президент Туреччини також заявив, що жінка не може бути рівною чоловікові, оскільки це "суперечить природі".