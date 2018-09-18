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Haaretz: Росія накинулася на Ізраїль після знищення ІЛ-20, щоб зберегти лице

16:53, 18 вересня 2018
Світ
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Кремль / REUTERS

Події понеділка поблизу сирійського Середземноморського узбережжя лишаються не з’ясованими. Поки відомо, що ціль поблизу міста Латакія була атакована, сирійська ракета системи ППО була запущена, щоб збити ізраїльські ракети і літаки, але вони поцілили в російський літак з системою радіоелектронної розвідки, який літав вздовж узбережжя. Він впав у море, а 15 членів екіпажу загинули.

Влада Ізраїлю раніше визнала, що часто здійснює атаки в Сирії проти пов’язаних з Іраном цілей, щоб не дозволити силам «Кудс» закріпитися в охопленій війною країні і перекидати новітнє озброєння бойовикам «Хезболи». Однак, Ізраїль рідко визнає конкретні атаки. І ця, схоже, із числа саме таких.

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Про це пише ізраїльське видання Haaretz. По-перше, останній удар авіації Цахаля був спрямований проти цілі поблизу бази «Хмеімім», яка стала головною для Росії. Хоч такі атаки небезпрецедентні, вони все ж відбуваються дуже рідко. По-друге, міністерство оборони РФ виступило із заявою, в якій не просто звинуватило Ізраїль в ударі по Сирії, а й оголосило, що нібито військове судно Франції поблизу сирійського узбережжя випустило ракети. Париж відкинув будь-які підозри у причетності до знищення ІЛ-20. Але цікаво те, що французька сторона не заперечила запуск ракет.

Видання нагадує, що 21 серпня Франція приєдналася до США і Великої Британії у погрозах на адресу сирійського диктатора Башара Асада застосувати військову силу, якщо з’являться будь-які докази чергового застосування його режимом хімічної зброї проти опозиційних сил в Ідлібі.

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Тож, вочевидь, у понеділок вночі відбувалося щось важливе. Не лише російські, ізраїльські і французькі літаки і ракети були у повітрі. Цивільний радар також засік бойові літаки королівських ВПС Великої Британії, які увімкнули транспондери і рухалися за певною закономірністю, - напевне, щоб уникнути перестрілки над Латакією. Для британських літаків така поведінка не типова. Російському ж ІЛ-20 пощастило менше.

Російська заява була нетипово деталізована. У ній Москва швидко поділила вину між різними сторонами. Сирійцям дісталося за фактичне знищення літака, а Ізраїлю – за «умисне створення небезпечної ситуації», яка призвела до катастрофи, і за попередження російської сторони про свою операцію «лише за одну хвилину» до її початку.

На думку видання, немає причин ставити під сумнів базові деталі. Ізраїль, вірогідно, дійсно проводив авіаудар у Сирії. Участь Франції, щоправда, лишається інтригуючим і невідомим елементом. Росію точно попередили про операцію (але наскільки це було ефективно, лишиться питанням). А ІЛ-20 точно потрапив під ракети з сирійської системи ППО. Але російські звинувачення здаються досить розгубленими.

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З вересня 2015 року на всіх рівнях ізраїльський політичного і військового істеблішменту: від прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньяху і нижче, – велику увагу було приділено тому, щоб уникнути будь-якого тертя з Кремлем і російськими силами у Сирії. Механізм «уникнення конфліктів» між військово-повітряними силами Ізраїлю і Росії, який включав встановлення гарячої лінії між російським командним центром на базі «Хмеімім» і Тель-Авівом, діє вже три роки. До цього часу всі непорозуміння швидко вирішувалися у приватному порядку.

Важко уявити, щоб Ізраїль ризикнув домовленостями з Володимиром Путіним, який дозволив завдавати удари по іранським об’єктам у Сирії. Російські ж сили заздалегідь попереджали про ізраїльські удари, щоб вони трималися подалі від зон ураження. Можливо, конкретна ціль і її розміщення порушили російсько-ізраїльські домовленості, але це здається маловірогідним.

Однак, існують інші більш вірогідні причинити знищення ІЛ-20. Сирійські і російські ВПС і батареї ППО працюють разом, у спільних операційних кімнатах і центрах контролю авіацією. Сирійці використовують російські літаки і ракети. ІЛ-20 повинен був мати на борту систему визначення ворожих і дружніх об’єктів за транспондерами. До того ж, як російські, так і сирійські військові мають чіткі процедури для запобігання «дружного» вогню. Таким чином, сирійські ракети ППО, зроблені у Росії, не повинні були б збити «дружній» російський літак.

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Видання визнає, що інцидент міг бути частково спричиненим пізнім повідомленням з боку Ізраїлю про заплановану операцію. Але вочевидь все сталося через помилку російських і сирійських союзників. Британський літак в регіоні точно демонстрував підготовленість до ситуації, щоб не мати проблем. Чому ж російський не був готовий?

Швидкість, що з якою Росія накинулася з обвинуваченнями на Ізраїль до ретельного розслідування подій, вказує на виникнення чергового промаху з числа тих, які Кремль ніколи публічно не визнає. Однак, військові по обидва боки точно знають правду. Справа була дійсно в тому, що Ізраїль пізніше повідомив про свою операцію Росії? Чи може причина знищення ІЛ-20 була в технічних проблемах чи помилкових процедурах з сирійського чи російського боку? Це може бути і комбінацією з вище перелічених факторів.

У всякому разі, Ізраїлю варто обмежити свою діяльність у найближчі тижні чи місяці. Росія знає правду, але публічно їй потрібно когось звинуватити. І вона не може покласти вину на своїх друзів у Сирії.

Ізраїлю доведеться прийняти легкий публічний удар. Але якщо близькі відносини між Нетаньяху і Путіним щось означають, вони знайдуть вихід з ситуації. А ізраїльські літаки знову почнуть нищити іранські об’єкти в Сирії вже у найближчому майбутньому.

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Теги: #Росія#війна#Сирія#літак#авіаудар#Ізраїль