Haaretz: Росія накинулася на Ізраїль після знищення ІЛ-20, щоб зберегти лице

Трагедія, вочевидь, сталася з вини російських чи сирійських військових, але Кремль хоче перекласти відповідальність на когось іншого.

Події понеділка поблизу сирійського Середземноморського узбережжя лишаються не з’ясованими. Поки відомо, що ціль поблизу міста Латакія була атакована, сирійська ракета системи ППО була запущена, щоб збити ізраїльські ракети і літаки, але вони поцілили в російський літак з системою радіоелектронної розвідки, який літав вздовж узбережжя. Він впав у море, а 15 членів екіпажу загинули.

Влада Ізраїлю раніше визнала, що часто здійснює атаки в Сирії проти пов’язаних з Іраном цілей, щоб не дозволити силам «Кудс» закріпитися в охопленій війною країні і перекидати новітнє озброєння бойовикам «Хезболи». Однак, Ізраїль рідко визнає конкретні атаки. І ця, схоже, із числа саме таких.

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Про це пише ізраїльське видання Haaretz. По-перше, останній удар авіації Цахаля був спрямований проти цілі поблизу бази «Хмеімім», яка стала головною для Росії. Хоч такі атаки небезпрецедентні, вони все ж відбуваються дуже рідко. По-друге, міністерство оборони РФ виступило із заявою, в якій не просто звинуватило Ізраїль в ударі по Сирії, а й оголосило, що нібито військове судно Франції поблизу сирійського узбережжя випустило ракети. Париж відкинув будь-які підозри у причетності до знищення ІЛ-20. Але цікаво те, що французька сторона не заперечила запуск ракет.

Видання нагадує, що 21 серпня Франція приєдналася до США і Великої Британії у погрозах на адресу сирійського диктатора Башара Асада застосувати військову силу, якщо з’являться будь-які докази чергового застосування його режимом хімічної зброї проти опозиційних сил в Ідлібі.

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Тож, вочевидь, у понеділок вночі відбувалося щось важливе. Не лише російські, ізраїльські і французькі літаки і ракети були у повітрі. Цивільний радар також засік бойові літаки королівських ВПС Великої Британії, які увімкнули транспондери і рухалися за певною закономірністю, - напевне, щоб уникнути перестрілки над Латакією. Для британських літаків така поведінка не типова. Російському ж ІЛ-20 пощастило менше.

Російська заява була нетипово деталізована. У ній Москва швидко поділила вину між різними сторонами. Сирійцям дісталося за фактичне знищення літака, а Ізраїлю – за «умисне створення небезпечної ситуації», яка призвела до катастрофи, і за попередження російської сторони про свою операцію «лише за одну хвилину» до її початку.

На думку видання, немає причин ставити під сумнів базові деталі. Ізраїль, вірогідно, дійсно проводив авіаудар у Сирії. Участь Франції, щоправда, лишається інтригуючим і невідомим елементом. Росію точно попередили про операцію (але наскільки це було ефективно, лишиться питанням). А ІЛ-20 точно потрапив під ракети з сирійської системи ППО. Але російські звинувачення здаються досить розгубленими.

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З вересня 2015 року на всіх рівнях ізраїльський політичного і військового істеблішменту: від прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньяху і нижче, – велику увагу було приділено тому, щоб уникнути будь-якого тертя з Кремлем і російськими силами у Сирії. Механізм «уникнення конфліктів» між військово-повітряними силами Ізраїлю і Росії, який включав встановлення гарячої лінії між російським командним центром на базі «Хмеімім» і Тель-Авівом, діє вже три роки. До цього часу всі непорозуміння швидко вирішувалися у приватному порядку.

Важко уявити, щоб Ізраїль ризикнув домовленостями з Володимиром Путіним, який дозволив завдавати удари по іранським об’єктам у Сирії. Російські ж сили заздалегідь попереджали про ізраїльські удари, щоб вони трималися подалі від зон ураження. Можливо, конкретна ціль і її розміщення порушили російсько-ізраїльські домовленості, але це здається маловірогідним.

Однак, існують інші більш вірогідні причинити знищення ІЛ-20. Сирійські і російські ВПС і батареї ППО працюють разом, у спільних операційних кімнатах і центрах контролю авіацією. Сирійці використовують російські літаки і ракети. ІЛ-20 повинен був мати на борту систему визначення ворожих і дружніх об’єктів за транспондерами. До того ж, як російські, так і сирійські військові мають чіткі процедури для запобігання «дружного» вогню. Таким чином, сирійські ракети ППО, зроблені у Росії, не повинні були б збити «дружній» російський літак.

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Видання визнає, що інцидент міг бути частково спричиненим пізнім повідомленням з боку Ізраїлю про заплановану операцію. Але вочевидь все сталося через помилку російських і сирійських союзників. Британський літак в регіоні точно демонстрував підготовленість до ситуації, щоб не мати проблем. Чому ж російський не був готовий?

Швидкість, що з якою Росія накинулася з обвинуваченнями на Ізраїль до ретельного розслідування подій, вказує на виникнення чергового промаху з числа тих, які Кремль ніколи публічно не визнає. Однак, військові по обидва боки точно знають правду. Справа була дійсно в тому, що Ізраїль пізніше повідомив про свою операцію Росії? Чи може причина знищення ІЛ-20 була в технічних проблемах чи помилкових процедурах з сирійського чи російського боку? Це може бути і комбінацією з вище перелічених факторів.

У всякому разі, Ізраїлю варто обмежити свою діяльність у найближчі тижні чи місяці. Росія знає правду, але публічно їй потрібно когось звинуватити. І вона не може покласти вину на своїх друзів у Сирії.

Ізраїлю доведеться прийняти легкий публічний удар. Але якщо близькі відносини між Нетаньяху і Путіним щось означають, вони знайдуть вихід з ситуації. А ізраїльські літаки знову почнуть нищити іранські об’єкти в Сирії вже у найближчому майбутньому.