США попередили про сильний удар по Сирії в разі нового застосування хімзброї - ЗМІ

За час президентства Дональда Трампа США двічі завдавали ракетних ударів по Сирії після застосування сирійськими військами хімічної зброї.

У США є інформація про те, що президент Сирії Башар Асад може знову віддати наказ про використання хімічної зброї на тлі підготовки сирійської армії до захоплення одного з останніх районів, який утримують повстанці.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на чотири джерела, знайомих з ситуацією, передає РБК.

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Вашингтон попередив Москву, що у разі застосування Сирією хімічної зброї новий удар по країні буде сильніший за попередні. Це повідомлення радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон передав голові Ради безпеки Росії Миколі Патрушеву на зустрічі в Женеві, уточнює агентство.

За час президентства Дональда Трампа США двічі завдавали ракетних ударів по Сирії після застосування сирійськими військами хімічної зброї. Сирія і Росія заперечували застосування хімзброї урядовими військами і заявляли, що хіматаки нібито влаштовували повстанці.

Зараз сирійська армія готується до захоплення району на півночі провінції Ідліб, який контролюють здебільшого опозиційні угрупування сирійської влади, а також терористична організація «Аль-Каїда». За оцінкою Bloomberg, в регіоні перебували десятки тисяч повстанців, але багато з них були евакуйовані за угодою про припинення вогню.