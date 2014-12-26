Наша солідарність з Україною виявляється тільки в гуманітарній допомозі - прем'єр Грузії
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія відмежувалася від конфлікту України і Росії, проявляючи солідарність тільки у вигляді гуманітарної допомоги.
Про це онзаявил на підсумковій прес-конференції в Тбілісі, повідомляє Грузія-онлайн.
Так він відповів на питання журналіста, чи вважає він, що участь грузинів в АТО на стороні офіційного Києва є «грузинською справою».
"Ми з самого початку сказали, що надамо Україні лише гуманітарну допомогу. Так і зробили. Ви знаєте, що ми відправили медикаменти, тисячі коштів. Це була лише гуманітарна допомогу. По-іншому я не можу відповісти. Ми абсолютно відмежувалися, і я вам скажу, що ми звичайно ж оголошуємо українського народу солідарність і для нас дуже важко, що відбувається в Україні. Ми неодноразово про це заявляли, але наша солідарність і допомога виявляється лише в гуманітарній допомозі", - заявив Гарібашвілі.
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