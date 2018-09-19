Експерт спрогнозувала, чи втілить РФ у життя свої погрози на адресу Ізраїлю

Експерт-міжнародник провела паралелі з інцидентом 2015 року, коли повітряні сили Туреччини знищили російський бомбардувальник Су-24.

Росія пригрозила Ізраїлю "адекватними заходами" після знищення у Сирії російського літака Іл-20, проте Кремль навряд чи втілить свої погрози в життя.

Таку думку висловила експерт з міжнародних питань Юлія Осмоловська. За її словами, відносини з Ізраїлем занадто важливі для РФ, передає «Обозреватель».

"Залишати за собою право" - не означає, що вони вдаватимуться до дзеркальної реакції у відповідь", - наголосила експерт.

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Осмоловська провела паралелі з інцидентом 2015 року, коли повітряні сили Туреччини знищили російський бомбардувальник Су-24.

"Сторонам вдалося цей інцидент загасити, враховуючи ті стратегічні речі, які є в порядку денному двосторонніх відносин... Що стосується Ізраїлю, я б не зменшувала стратегічне значення Ізраїлю для РФ. Він не менш стратегічно важливий, ніж Туреччина. Я не думаю, що можуть бути конкретні загострення", - зазначила вона.

На думку міжнародника, "для Росії важливо зберігати стратегічний баланс у регіоні".

"В даному випадку вона досить цікаво маніпулює, підтримуючи режим Башара Асада з одного боку, а з іншого боку розвиваючи діалог із країнами, які підтримують опозиційні сили, я маю на увазі Туреччину", - пояснила Осмоловська.

"У контексті двосторонніх відносин між РФ та Ізраїлем я кажу про весь спектр, який не зводиться до ситуації на Близькому Сході - особливо в контексті того, яку позицію займає Ізраїль у своєму ставленні до російсько-українського конфлікту. Ви не знайдете ніде офіційних заяв про відкриту підтримку однієї зі сторін. Ізраїль займає балансуючу позицію", - заявила експерт.

"Тому я гадаю, що в контексті більш високих геополітичних цілей навряд чи можна говорити про те, що Росія йтиме на свідоме загострення відносин з Ізраїлем, не маючи для цього явних чи прихованих цілей, про які ми можемо не знати", - додала вона .