Прем’єр Ізраїлю заявив Путіну, що навіть після падіння літака ЗС РФ продовжить удари по Сирії

За словами ізраїльського прем'єра, Ізраїль націлений на запобігання іранського військового укріплення в Сирії.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ізраїльська армія продовжить бомбардування іранських військових укріплень в Сирії, незважаючи на катастрофу російського літака Іл-20, збитого сирійськими військами.

Як повідомляє Times of Israel, про це ізраїльський прем'єр-міністр сказав за підсумками телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нетаньяху повідомив Путіну, що Ізраїль націлений на запобігання іранського військового укріплення в Сирії. Зокрема, армія країни буде продовжувати діяти проти спроб розмістити іранські війська і зброю у Сирії.

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Ізраїльські військово-повітряні сили (ВПС) в ніч на 18 вересня атакували сирійський військовий об'єкт в районі Латакії, з якого, за їхніми даними, повинні були переправити до Лівану для Ірану та шиїтського угруповання Хезболла "високоточну і смертоносну зброю".

Після цього Нетаньяху пообіцяв, що Ізраїль надасть Росії дані про обставини авіаудару. Також він запропонував відправити в Москву начальника ВПС Ізраїлю для цієї мети.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міноборони РФ повідомило, що 17 вересня близько 23.00 мск зник зв'язок із російським військовим літаком Іл-20, що повертався на сирійську авіабазу Хмеймім. За даними військового відомства, машина з екіпажем у складі 15 осіб на борту перебувала в 35 кілометрах від узбережжя Середземного моря.

Як заявили в Міноборони, приблизно в цей самий час чотири ізраїльських винищувача F-16 атакували сирійські об'єкти в Латакії, а з французького фрегата «Овернь» (Auvergne) велися пуски ракет.

Сьогодні вранці в Міноборони РФ звинуватили Ізраїль у створенні ситуації, через яку сирійські засоби ППО збили російський літак. Офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков заявив, що ізраїльські льотчики підставили літак-розвідник Іл-20 під вогонь засобів ППО Сирії. Внаслідок загинули 15 російських військовослужбовців.

У свою чергу, Путін назвав збиття сирійськими силами ППО російського військового літака «ланцюгом трагічних випадкових обставин».