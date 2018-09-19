ЗМІ дізнались, як Росія збирається зупинити санкції проти себе у ПАРЄ

Санкційний механізм планують знищити не повністю, але ускладнити його настільки, щоби застосувати санкції щодо Росії було вкрай складно.

В Парламентській асамблеї Ради Європи вже узгодили із представниками РФ обраний підхід до внесення поправок до регламенту ПАРЄ, які в майбутньому можуть гарантувати російській делегаці повернення до ПАРЄ без санкцій.

Про це повідомляє "Європейська правда", яка дізналася про окремі положення "резолюції про прощення" з власних джерел.

За даними співрозмовників, цей підхід узгоджений між генсеком Ради Європи Турбйорном Ягландом та представниками РФ, а також із Берліном та кількома іншими західними столицями. Лоббі, яке хоче пробачити РФ під маскою "повернення до діалогу" – дуже впливове, і тому просуватиме це рішення дуже активно, зазначається у матеріалі.

За останніми домовленостями, санкційний механізм планують знищити не повністю, але ускладнити його настільки, щоби застосувати санкції щодо Росії було вкрай складно.

Для цього планується підвищити до 2/3 кількість голосів, необхідних для підтвердження санкцій (нині достатньо половини голосів). До того ж процедура ініціювання санкцій буде змінена таким чином, що Росія матиме змогу заблокувати сам розгляд питання, якщо збере достатньо людей у залі – кількість підписів, які треба зібрати для початку розгляду питання, не буде відома наперед.

При цьому у проекті резолюції взагалі немає згадки про РФ.

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Ситуація виглядає таким чином, що нібито це рішення ухвалюється не через бюджетну кризу, не через російський ультиматум – а як планова реформа.

9 жовтня ПАРЄ розглядатиме доповідь про повноваження та право голосу національних делегацій. За підсумками ухвалять резолюцію та рекомендації комітету міністрів Ради Європи. Йдеться про внесення поправок до регламенту, які в майбутньому можуть повернути російську делегацію до асамблеї.

Як відомо, зараз ПАРЄ має право накладати обмеження прав (санкції) на делегації тих країн, які грубо порушують принципи Ради Європи. На цих підставах у 2014 і 2015 роках ПАРЄ обмежувала в правах російську делегацію.

У 2016 році Росія перестала брати участь в роботі асамблеї і не передавала в Страсбург перелік своїх депутатів, уникаючи таким чином підтвердження санкцій. Робота Росії у всіх інших органах Ради Європи тривала.

З 2017-го року Росія не платить внески до бюджету Ради Європи.

Верховна рада розгляне постанову у зв'язку з намаганнями повернути Росію в ПАРЄ.