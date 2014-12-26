ЗМІ: Росія готується до анексії Південної Осетії

Це випливає з проекту документа, наявного в розпорядженні Ведомостей.

Згідно з проектом договору, армія і силовики невизнаного утворення увійдуть у відповідні структури РФ (наприклад, КДБ стане частиною ФСБ, а органи внутрішніх справ, слідства, з контролю за обігом наркотиків, судові пристави і кримінально-виконавчої системи повинні стати частиною відповідних російських відомств).

Пункти пропуску та митного контролю на кордоні планується скасувати, проїзд людей і товарів буде вільним, органи митниці вливаються в російські, але збори залишаються в бюджеті республіки. Зарплата держслужбовців, пенсії і допомоги повинні бути підвищені до рівня Північно-Кавказького федерального округу.

Читайте такожНевизнана Південна Осетія встановить "дипломатичні відносини" з "ДНР" і "ЛНР"22 грудня помічник президента Росії Владислав Сурков заявив у Цхінвалі, що договір повинен бути підписаний наприкінці січня майбутнього року.

При цьому видання відзначає, що на відміну від вже підписаного аналогічного договору з Абхазією, нічого схожого на якусь опозицію новому договору у переговорах з південноосетинською стороною не було, говорить джерело, яке брало участь у підготовці документа.

«Навіть в цілях внутрішньополітичної боротьби ніхто б не зважився різко критикувати договір, який дозволить суттєво підвищити добробут громадян», - додало джерело. Це викликано тим, що здатність республіки до самостійного розвитку нижча, ніж в Абхазії, а інвестклімат просто відсутній. «Там об'єктивно відсутні будь-які відцентрові настрої щодо Росії», - резюмував він.

Також голова адміністрації "президента" Південної Осетії Борис Чочієв сказав, що такий варіант документа існує, але він може бути помітно відредагований 27 грудня, коли пропозиції створеної в республіці робочої групи обговорить політрада при "президентові".

Як підготовку до анексії сприйняв договір і відомий російський журналіст Олексій Венедиктов. "Як я розумію, рішення про входження Південної Осетії до складу РФ прийнято", - написав він сьогодні в Твіттері.