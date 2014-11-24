Абхазія погодилася об'єднати армію з Росією в обмін на зарплати

Підписання документа відбулося в Сочі, куди на запрошення російського президента Володимира Путіна прибув лідер самопроголошеної республіки Рауль Хаджимба, повідомляє російська служба BBC.

Під час зустрічі російський президент Володимир Путін заявив, що фінансова допомога, надана Москвою Сухумі, з підписанням договору про союз і стратегічне партнерство буде збільшена в два рази. Зокрема, в 2015 році в рамках договору Росія виділить самопроголошеній республіці 5 млрд рублів.

Першими пунктами в договорі зазначено кроки, спрямовані на "формування спільного простору безпеки і оборони. Договір передбачає створення об'єднаного угруповання військ для відбиття агресії". Передбачається, що його буде створено не пізніше року з дня набуття чинності договору.

Читайте такожРосія намагається оточити себе протекторатами - радянський дисидентНе пізніше ніж через три роки після підписання договору на російські кошти буде проведена модернізація абхазької армії. Росія організовує підготовку абхазьких військовослужбовців і оснастить армію "сучасними видами озброєння".

Крім того, передбачається передислокація сил і засобів з російсько-абхазького кордону на кордон між Абхазією і підконтрольною Тбілісі територією.

Москва у відповідь на військову співпрацю обіцяє підвищити в Абхазії зарплати "основних категорій працівників державних установ у сфері охорони здоров'я, освіти, науки, культури, спорту та соціального обслуговування громадян до рівня, порівнянного з рівнем оплати праці відповідних категорій працівників у Південному федеральному окрузі Російської Федерації".

У ЄС заявляють, що договір між Абхазією і Росією суперечить позиції Брюсселя щодо територіальної цілісності Грузії, однак ніяк її не змінить.

Читайте такожЄС не визнає президентські вибори в Абхазії"Принципово цей договір не змінить нічого в підходах ЄС, які полягають у тому, що територіальна цілісність Грузії так само недоторканна, як і завжди", - заявив керівник місії спостерігачів ЄС у Грузії Тойво Клаар.

Раніше у Грузії відбулися акції протесту проти підписання договору, який передбачає суттєве розширення військової співпраці Москви та Сухумі. Тижнем раніше в Тбілісі пройшла багатотисячна акція протесту під назвою "Ні анексії!". В Абхазії на понеділок заплановані акції як прихильників договору, так і його супротивників.

Тбілісі в жовтні заявляв, що у разі підписання новий договір завадить процесу нормалізації російсько-грузинських відносин і стане черговим кроком у напрямку анексії відкололася від Грузії Абхазії.