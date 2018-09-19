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У Росії розбився винищувач-перехоплювач Міг-31

16:37, 19 вересня 2018
Світ
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Міг-31 упав 19 вересня / фото t.me/EV112

Пілоти встигли катапультуватися. Літак виконував навчально-тренувальний політ, повідомляє Telegram-канал 112.

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"Перед падінням літак загорівся у повітрі. Пілоти живі, вийшли на зв'язок із базою після приземлення. Борт впав у лісовому масиві, жертв і руйнувань на землі немає", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міноборони РФ повідомило, що 17 вересня близько 23.00 мск зник зв'язок із російським військовим літаком Іл-20, що повертався на сирійську авіабазу Хмеймім. Машина з екіпажем у складі 15 осіб на борту перебувала в 35 кілометрах від узбережжя Середземного моря.

Як заявили в Міноборони, приблизно в цей самий час чотири ізраїльських винищувача F-16 атакували сирійські об'єкти в Латакії, а з французького фрегата «Овернь» (Auvergne) велися пуски ракет.

У Міноборони РФ звинуватили Ізраїль у створенні ситуації, через яку сирійські засоби ППО збили російський літак. Офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков заявив, що ізраїльські льотчики підставили літак-розвідник Іл-20 під вогонь засобів ППО Сирії. Внаслідок загинули 15 російських військовослужбовців.

Президент РФ Володимир Путін назвав збиття сирійськими силами ППО російського військового літака «ланцюгом трагічних випадкових обставин».

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Теги: #Росія#літак#катастрофа