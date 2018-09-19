Трамп не боїться, що Манафорт «здасть» його прокурорам
Президент США Дональд Трамп запевнив, що його зовсім не тривожить, що колишній голова його виборчої кампанії Пол Манафорт може розповісти спеціальному представнику Департаменту юстиції Роберту Мюллеру, який розслідує втручання Росії у вибори 2016 року.
Як повідомляє Reuters, про це він сказав журналістам у Білому домі перед поїздкою в Північну і Південну Кароліну, які постраждали від шторму.
«Мене це не лякає. Якщо він скаже правду, тоді ніяких проблем», - сказав Трамп.
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Минулого тижня Манафорт визнав свою вину за двома обвинуваченнями, які проти нього висунув Мюллер в ході розслідування російського втручання у вибори. Росія раніше заперечувала, що робила хоч щось, щоб вплинути на результат голосування у США в 2016 році. А Трамп запевняв, що його команда не вступала в змову з Москвою.