Трамп не боїться, що Манафорт «здасть» його прокурорам

Американський президент не хвилюється через згоду екс-голови його виборчого штабу співпрацювати зі слідством у справі про втручання Росії у вибори.

Президент США Дональд Трамп запевнив, що його зовсім не тривожить, що колишній голова його виборчої кампанії Пол Манафорт може розповісти спеціальному представнику Департаменту юстиції Роберту Мюллеру, який розслідує втручання Росії у вибори 2016 року.

Як повідомляє Reuters, про це він сказав журналістам у Білому домі перед поїздкою в Північну і Південну Кароліну, які постраждали від шторму.

«Мене це не лякає. Якщо він скаже правду, тоді ніяких проблем», - сказав Трамп.

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Минулого тижня Манафорт визнав свою вину за двома обвинуваченнями, які проти нього висунув Мюллер в ході розслідування російського втручання у вибори. Росія раніше заперечувала, що робила хоч щось, щоб вплинути на результат голосування у США в 2016 році. А Трамп запевняв, що його команда не вступала в змову з Москвою.