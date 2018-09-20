На авіаносці "Джордж Буш" моряка розрубало гвинтом літака (фото)

Моряк занадто близько підійшов до гвинта літака в той момент, коли його пропелер ще не встиг зупинитися.

Моряк Джозеф Мін Наглак отримав смертельне поранення від пропелера літака Grumman E-2 Hawkeye, який приземлився на американський авіаносець "Джордж Буш». Про це пише Navy Times. Зазначається, що інцидент стався в понеділок, 17 вересня. За даними видання, моряк занадто близько підійшов до гвинта літака в той момент, коли його пропелер ще не встиг зупинитися. В цей час повітряне судно закріплювали на палубі корабля. Джозеф Мін Наглак встиг прослужити на флоті близько півтора роки. Він поступив на службу в серпні 2017-го.

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