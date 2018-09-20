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На авіаносці "Джордж Буш" моряка розрубало гвинтом літака (фото)

09:18, 20 вересня 2018
Світ
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REUTERS

Моряк Джозеф Мін Наглак отримав смертельне поранення від пропелера літака Grumman E-2 Hawkeye, який приземлився на американський авіаносець "Джордж Буш».

Про це пише Navy Times. Зазначається, що інцидент стався в понеділок, 17 вересня.

Моряк прибув на службу в серпні 2017-го / Navy

За даними видання, моряк занадто близько підійшов до гвинта літака в той момент, коли його пропелер ще не встиг зупинитися. В цей час повітряне судно закріплювали на палубі корабля.

Джозеф Мін Наглак встиг прослужити на флоті близько півтора роки. Він поступив на службу в серпні 2017-го.

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Теги: #авіаносець#моряки