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Авіаносна ударна група ВМС США увійшла в Середземне море

07:10, 19 вересня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

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Про це повідомляється на сайті американських ВМС. Кораблі стягнули в регіон, щоб «продовжувати підтримувати союзників по НАТО, європейських і африканських прихильників, партнерів по коаліції та інтереси США в Європі і Африці», - йдеться в повідомленні прес-служби ВМС США.

За словами командувача шостим флотом віце-адмірала Лізи Франкетті, за участю «Гаррі Трумена» планується відпрацювати «весь спектр морських операцій».

В групу, крім атомного авіаносця «Гаррі Трумен» входять ракетний крейсер «Нормандія» і кілька есмінців.

В середині квітня «Гаррі Трумен» брав участь в обстрілі Дамаска крилатими ракетами «Томагавк». Після цього влада США задумалася залишити корабель в Середземному морі для контролю і стримування Росії.

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Теги: #Середземне море#есмінець США