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Архіви Оруелла включили в спадщину ЮНЕСКО

10:21, 20 вересня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

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Як повідомляє The Guardian, особистий архів включає щоденники письменника, його журналістські та письменницькі записи. У цих записах, у тому числі, вперше з'явилася відома фраза з антиутопії "1984": "Війна - це мир, свобода - це рабство, незнання - це сила".

ЮНЕСКО визнало, що роботи Оруелла вплинули на розвиток людини і зараз також мають значний вплив на читачів.

Син Оруелла сказав, що пишається досягненнями свого батька.

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Теги: #ЮНЕСКО#письменник