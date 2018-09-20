Архіви Оруелла включили в спадщину ЮНЕСКО
10:21, 20 вересня 2018Світ
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ЮНЕСКО визнало, що роботи Оруелла вплинули і продовжують впливати на читачів.
Ілюстрація / REUTERS
ЮНЕСКО включило особистий архів англійського письменника Джорджа Оруелла в список документальної спадщини "Пам'ять світу".
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Як повідомляє The Guardian, особистий архів включає щоденники письменника, його журналістські та письменницькі записи. У цих записах, у тому числі, вперше з'явилася відома фраза з антиутопії "1984": "Війна - це мир, свобода - це рабство, незнання - це сила".
ЮНЕСКО визнало, що роботи Оруелла вплинули на розвиток людини і зараз також мають значний вплив на читачів.
Син Оруелла сказав, що пишається досягненнями свого батька.
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