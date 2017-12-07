ЮНЕСКО внесла приготування неаполітанської піци у список культурної спадщини (фотогалерея)
У Неаполі пообіцяли роздавати на вулицях безкоштовну піцу на честь внесення до списку спадщини ЮНЕСКО.
ЮНЕСКО визнала приготування неаполітанської піци об’єктом нематеріальної спадщини. Відповідне рішення прийняв Комітет світової спадщини організації, який зібрався на корейському острові Чеджу, передає Європейська правда з посиланням на The Local.
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Визнання мистецтва "піцайоло" стало можливим після того, як відповідне звернення Неаполя підписали майже 2 мільйони людей. Мистецтво цих майстрів відрізняє ефектне поводження з тістом - вони підкидають його в повітря, щоб воно наситилося киснем.
Раніше у Неаполі пообіцяли роздавати на вулицях безкоштовну піцу на честь внесення до списку спадщини ЮНЕСКО.
Як заявив глава міністерства культури Італії, Даріо Франческіні, внесення мистецтва приготування неаполітанської піци в список ЮНЕСКО "стало визнанням для Неаполя та всієї Італії перед початком 2018 року, який італійська влада оголосила роком італійської їжі".
Як повідомляв УНІАН, у ЮНЕСКО планують слідкувати за пам'ятками в анексованому Криму в умовах окупації.