ЮНЕСКО внесла приготування неаполітанської піци у список культурної спадщини (фотогалерея)

ЮНЕСКО визнала приготування неаполітанської піци об’єктом нематеріальної спадщини. Відповідне рішення прийняв Комітет світової спадщини організації, який зібрався на корейському острові Чеджу, передає Європейська правда з посиланням на The Local.

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Визнання мистецтва "піцайоло" стало можливим після того, як відповідне звернення Неаполя підписали майже 2 мільйони людей. Мистецтво цих майстрів відрізняє ефектне поводження з тістом - вони підкидають його в повітря, щоб воно наситилося киснем.

Раніше у Неаполі пообіцяли роздавати на вулицях безкоштовну піцу на честь внесення до списку спадщини ЮНЕСКО.

Як заявив глава міністерства культури Італії, Даріо Франческіні, внесення мистецтва приготування неаполітанської піци в список ЮНЕСКО "стало визнанням для Неаполя та всієї Італії перед початком 2018 року, який італійська влада оголосила роком італійської їжі".

Як повідомляв УНІАН, у ЮНЕСКО планують слідкувати за пам'ятками в анексованому Криму в умовах окупації.