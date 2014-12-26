Президент Туреччини порадив Європі "подолати ісламофобію"

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

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"Ми - не цап відбувайло Європи", - зазначив він під час симпозіуму цивільних службовців.

"Ми, безумовно, не країна, на яку Європа може вказати пальцем і лаяти. Замість того, щоб критикувати нас, Європа повинна вирішити питання зростання расизму та ісламофобії", - зазначив Реджеп Тайіп Ердоган.

Зокрема, він згадав про інцидент в німецькому місті Дормаген, де ультра-націоналісти намалювали нацистські символи на стінах споруджуваної мечеті.

Нагадаємо, раніше турецький президент розкритикував Європейський союз після того, як там піддали критиці масові арешти опозиційних журналістів у Туреччині.